Hulusi Akar 'Bu karanlık gecede hain darbecilerin yaptıkları tuzaklara düşmedik'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda anma etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada; “Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimiz söz konusu olduğunda, Kayseri ve Kayserili daima ayaktadır. Bugün de 9 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanla, aynı hassasiyetle bu hain darbe girişimini lanetlemek için, bunların akamete uğratıldığını bir kez daha bütün dünyaya göstermek için burada biriz, beraberiz. Ben sözlerimin başında öncelikle 252 şehit kardeşimizi rahmetle anıyorum. Bunun yanı sıra 2 bin 740 yaralımız var. Onlardan hayatta olanlara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere de aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünlere gelmemizde gözlerini kırpmadan, vatan, millet, bayrak diyerek canların ortaya atmalarıyla hain darbe girişiminin bu akamete uğramasını sağladılar. Onların başımızın tacı olduğunu, onlara bizim daima minnet bilmemiz gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini de unutmayacağız.

Boşnakların, Balkanların çok değerli lideri Aliya İzzetbegoviç, bilge liderin söylediği gibi diyor ki soykırımı unutursanız, soykırım tekrarlanır. Eğer darbeyi unutursanız darbe tekrarlanır. Dolayısıyla aynı hassasiyetle, aynı bilgiyle, aynı duygularla hiçbir zaman bu hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bununla alakalı alınması gereken ne tedbirler varsa, resmi, gayri resmi her birimiz tek tek bize düşen ne varsa bunu alacağız. Tarihimize bu direniş, bu hain darbe girişimine karşı duruş altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Gerçekten milletimizin ne olduğunun, gücünün, kuvvetinin çok açık bir göstergesidir. Bu o destanın, o bir araya gelmenin hiçbir organizasyon olmadan bir anda Sayın Cumhurbaşkanımızın sokaklara çağırmasıyla, belalara çağırmasıyla bir anda insanımızın vatanı için, milleti için, bağımsızlığı için organize olabilmesinin en güzel örneğini gösteriyor. 15 Temmuz bir anlamda bizim medeniyet yürüyüşümüzü bir kez daha bize hatırlattı. Dirilişimizin, kendimize gelişimizin de 15 Temmuz miladı. Bunu unutmayalım. İhanet gecesinde iman, inanç bir meşale oldu, milletimiz için bütün topluluklar için. Ve millet iradesiyle bu karanlığı yırttı. Bu büyük bir başarıydı. Türkiye'nin, tarihimizin en hain girişimlerinden biri olan bu 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekten büyük bir başarıydı arkadaşlarım. Bu karanlık gecede bu teröristlerin, hain darbecilerin yaptıkları tuzaklara düşmedik. Onları aldatmalarına gelmedik. Buna karşı milletimiz çok şükür Allah'a büyük bir başarıyla bu sınavdan, bu kalleş saldırılardan kendini kurtardı, temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmamızın, polisimizin, emniyetimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayrağına, vatanına, milletine bağlı olanların hiçbir emir ve talimat beklemek için gözünü kırpmadan bu hainlere karşı durabildik. Bundan dolayı da Allah'a şükrediyoruz. Korku nedir bilmeden hiçbir şekilde çekinmeden, ölümü aklına getirmeden vatanı ve milleti için fayda için ne yapması gerekiyorsa bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımızla beraber aynı şeyi yaptık. Dolayısıyla onları da saygıyla, şükranla bu vesileyle bir kez daha hatırlıyor, anıyoruz, yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.