Hulusi Akar: 'Bu musibetten, milletimizi kurtaracağız'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın toplantısına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi üzerine değerlendirmelerde bulunarak; "Bu terörsüz Türkiye ile alakalı bu sabah yine bir açıklama oldu biliyorsunuz. Burada herhangi bir kalbinizde bir olumsuzluk olmasın Allah'ın izniyle gün bugün, an bu an inşallah. İnşallah bu 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan bu musibetten bu milletimizi kurtaracağız. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız son derece kararlı, Sayın Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde diğer vatanını, milletini sevenlerle beraber omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber kurtulacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Burada insanların aklına şu geliyor; 'Peki nasıl oldu bu iş' devlet iradesini koydu, dediler ki 'Çık konuş. Ne diyeceksin? Örgüt çıktı, konuştu, örgütü feshet, silahları bırak, örgüt fesholdu, silahlar bırakılıyor'. Bunu bir süreci var, çalışması var. Bu çalışmaya göre bir plan dahilinde, program dahilinde bu silahlarında elden çıkarılması ile birlikte yargı dahil, idare dahil herkes görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak ve böylece çok ciddi bir şekilde zaman kazanacağız, kaynak kazanacağız, en önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız ve bu şekliyle turizmdir, sanayidir, ticarettir, tarımdır, hayvancılıktır ne varsa bunların hepsi büyük bir atılımla fışkırma şeklinde, Doğu'da Güneydoğu'da ortaya çıkmak suretiyle, bir tarafta ülkemizin güvenli bekası diğer tarafta Allah'ın izniyle asil milletimizin 86 milyon vatandaşımızın hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın 86 milyon beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat, çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız gayemiz budur" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte Kayseri ziyaretimizin temel amacı; biz Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı olarak ben ve değerli arkadaşlarımla beraber şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Şehirlerimizi ziyaret ettiğimizde önce teşkilat mensup arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu toplantıyı onun bir parçası olarak kabul ediyoruz. Daha sonra da belediye başkanlarımızla ucu açık toplantılar yapıyoruz. Orada belediye başkanlarımızın hepsiyle tek tek görüşüyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Her şeyden önce seçimin üzerinden 1 yıl geçti. Bu 1 yılın muhasebesini yapıyoruz. Kayseri bizim için son derece önemli bir şehir. Anadolu'nun en önemli şehri. Bir siyaset geleneği olan kendinden öncesine saygı duyulan ve birbirlerini destekleyen ve birbirlerini besleyen bir siyasetin geleneğinin kaynağındayız. Bu açıdan Kayseri bizim için son derece önemli. Kayseri'nin çalışmaları, Kayseri'nin tecrübeleri ve Kayseri'nin gelecekle ilgili vizyonu, belediye başkanları açısından söylüyorum son derece önemli" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "AK Parti kadrolarının her biriminin aktif bir şekilde adeta yarın seçim varmışçasına bir gayretini ve heyecanına hepimiz tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu.