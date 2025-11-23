Hulusi Akar Bulvarı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Akşam saatlerinde Hulusi akar Bulvarı’nda meydana gelen kazada A.N.E.’nin kullandığı araç ile M.S.S. idaresindeki araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri A.N.E. (27) ve M.S.S. (38) ile yolcular A.E.S. (13), E.E.S. (8) ve yaya B.S. (36) yaralandı. Ambulans ile hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.