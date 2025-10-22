Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Körfez Ülkeleri Gezisinde
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük resmi ziyaretleri sırasında bu ülkelerin yetkilileriyle önemli temaslarda bulunacak.
Ziyaretin ilk duraklarından biri olan Kuveyt'te, Türkiye ile Kuveyt arasında toplamda 4 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve ilişkileri derinleştirmeyi amaçlıyor.