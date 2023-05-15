Hulusi Akar: 'Cumhurbaşkanımız için daha da çalışmamız lazım'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimin sonucunun henüz kesinleşmediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme ihtimalinin olduğunu söyleyerek, “Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Seçim sürecinin devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, “Bu bir seçim süreci ve şuanda da devam ediyor. Sayımlar devam ediyor. Sonucun ne olacağı henüz kesinleşmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım. Sayımın sonuçlanmasını bekliyoruz. Sayım sonucu şeffaf bir şekilde yapılıyor. Bir takım sözler ediliyor ama bunların aslı astarı yok, gerçeğe dayanmayan duygusal nidalar söz konusu. Bunların da geçerliliği yok. Yüksek Seçim Kurulu görevinin başında. Bütün gözetmenler ve sandık görevlileri çalışıyorlar. Sonucunda hayırlı bir şekilde tamamlanmasını takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz” diyen Akar, şunları söyledi:

“Biz ilk baştan itibaren AK Parti olarak bütün partileri ziyaret etmek suretiyle seçimi gayet nazik, kibar, demokratik temayüllere uygun şekilde, dostça, kardeşçe yapılması için bütün girişimlerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Çünkü biz burada şunu görüyoruz. Şuanda bizim milletimizin, ülkemizin bir beka sorunu var. Ciddi bir terör sorunu var. Bize karşı bunların tavırları var. Bunların yurtdışındaki basın kuruluşları dahil bunların hepsi bir cephe olmuşlar, milletimize, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza karşı bir tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü ve görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha anlatmamız lazım, daha da çalışmamız lazım. Halka küsmek diye bir şey söz konusu değil. vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça inanıyoruz ki doğru yolu bulacak. Burada ki mesele bir zihniyet meselesi. Bunu vatandaşlarımıza tekrar tekrar anlatmaya çalıştık. Bu dönemde de biraz daha anlatacağız. Burada milli ve yerli duruştan bahsediyoruz. Ülkemizin bekasından bahsediyoruz. Ülkemizin güvenliğinden bahsediyoruz. Televizyonlarda konuşan akademisyenler, siyasi ve siviller maalesef ülkemizin hak ve menfaatine karşı bazı tavırları destekliyorlar, konuşabiliyorlar. Bizde bunları hayretle karşılıyoruz. Bunların düzeltilmesi için, bunların doğru yola girmesi içinde elimizden geldiğince çalışmamızı yürüttük, yürüteceğiz. Burada teröristlerin ne demek istediklerini, neler söylediklerini yansıtın. Çok açık ve net bir şekilde, pervasızca teröristler desteklenmektedir. Bu konuda bunlarla iltisaklı insanlar bunları desteklemektedir. Aynı kayıkta ve aynı gemideler. Vatandaşımızın bunları görmesi için çalışmaları yaptık ve biraz daha çalışacağız. Bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacağız. Bizim başka bir derdimiz yok. Ülkemizin bekası, ülkemizin refahı. Bunun için çalışıyoruz. Büyük Türkiye için çalışıyoruz.”