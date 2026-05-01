Hulusi Akar'dan Avrupa Parlementosu'na sert tepki

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şu ifadelere yer verdi; “Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleri çarpıtmanızı ve bizi kınamanızı kınıyoruz. Tarih, hukuk, akıl, vicdan sizleri kınıyor. Hiçbir provokasyon, hiçbir yalan, hiçbir tehdit karşılıksız kalmayacak. Uluslararası kurumların arkasına saklanarak bunları meşrulaştıramazsınız. Türkiye işgalci değil, garantör. Okuyun. Kıbrıs’ta; Türk’ün hakkını çiğnetmedik, Çiğnetmeyeceğiz.”