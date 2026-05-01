Hulusi Akar'dan Avrupa Parlementosu'na sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şu ifadelere yer verdi; “Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleri çarpıtmanızı ve bizi kınamanızı kınıyoruz. Tarih, hukuk, akıl, vicdan sizleri kınıyor. Hiçbir provokasyon, hiçbir yalan, hiçbir tehdit karşılıksız kalmayacak. Uluslararası kurumların arkasına saklanarak bunları meşrulaştıramazsınız. Türkiye işgalci değil, garantör. Okuyun. Kıbrıs’ta; Türk’ün hakkını çiğnetmedik, Çiğnetmeyeceğiz.”

Haber Merkezi

Kayseri Barosundan genç avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Barosundan genç avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Üniversitede eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin'in babası: Adalet yerini buldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Üniversitede eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin’in babası: Adalet yerini buldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Trafikte en fazla ceza "cep telefonu" maddesinden uygulandı
Kayseri'de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
Kayseri’de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK’ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da görevinden istifa etti
CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da görevinden istifa etti
ASKON Yönetiminden Vali Çiçek'e Ziyaret
ASKON Yönetiminden Vali Çiçek’e Ziyaret
