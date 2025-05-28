Hulusi Akar'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'İki Devlet, Tek Millet Tek Yumruk, Tek Yürek!' ifadelerini kullanarak kardeşlik ve birlik mesajı verdi. Akar, Azerbaycan'ın bağımsızlığının önemine vurgu yaparak, 'Kardeşliğimiz daim, birliğimiz sarsılmaz olsun' dedi.
Bu anlamlı mesajla, Türk-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesi ve dayanışmanın sürmesi temennisinde bulundu.