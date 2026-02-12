  • Haberler
  • Hulusi Akar'dan Bünyan'a Destek: Organize Sanayi Bölgesi Hedefi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için önemli bir adım atıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önceki dönem Millî Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ı ziyaret ederek, OSB projesinin ilçeye sağlayacağı katkıları gündeme getirdi.

Ziyaret sırasında, Bünyan’a kazandırılması hedeflenen OSB’nin ekonomik kalkınmaya, istihdamın artmasına ve bölgesel gelişime olan etkileri ele alındı. Başkan Metin, Akar’a projeye ilişkin taleplerini ve beklentilerini iletti.

Hulusi Akar, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Bünyan’ın gelişimi için önemli bir fırsat olan OSB projesine destek sözü verdi. Akar, "Bünyan’ın ekonomik potansiyelini artıracak bu projenin hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Metin, Akar’ın projeye olan ilgisi ve destekleri için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği adına büyük önem taşıyan Organize Sanayi Bölgesi hedefimiz için Ankara’da temaslarımızı sürdürüyoruz. Bünyan’ımızın gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Metin, ayrıca Bünyan’ın üretim, istihdam ve yatırım merkezi haline gelmesi adına atılan her adımın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Sevdamız Bünyan" dedi. Bu destekle birlikte, Bünyan’ın ekonomik kalkınma yolunda önemli bir adım atması bekleniyor.

Haber Merkezi

