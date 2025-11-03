Hulusi Akar'dan Diplomatik Temas: Finlandiya ile Savunma Diyaloğu Güçleniyor

Büyükelçinin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, NATO ittifakı çerçevesinde savunma ve güvenlik başta olmak üzere bölgesel barış ve istikrar konularında kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı.

Akar, iki ülke arasındaki savunma diyaloğunu daha da ileriye taşımak amacıyla Finlandiya Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Heikki Autto’yu Türkiye’ye davet ettiklerini belirtti. Görüşme, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinde yapıcı ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.