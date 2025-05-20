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Hulusi Akar'dan Doğu Anadolu Çıkarması: Birlik, Beraberlik ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Elazığ ve Bingöl'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli mesajlar verdi.

Hulusi Akar'dan Doğu Anadolu Çıkarması: Birlik, Beraberlik ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen Akar, bölgenin kalkınması ve refahı için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla temaslarda bulundu.  

Akar, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisine vurgu yaparak, “Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Güneyimizde ve kuzeyimizde çatışmaların önlenmesi için kilit rol oynuyoruz. Sadece kendi geleceğimiz değil, bölgenin barışı ve istikrarı için de mücadeleye devam ediyoruz,” dedi.  

Bingöl’de yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Akar, toplumun tüm kesimlerinin tek yürek olması gerektiğini belirtti: “Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla; Alevi’siyle, Sünni’siyle, Şafisiyle biz tek yumruğuz. Fitneye ve bölücülüğe asla fırsat vermeyeceğiz.”  

Ziyaretlerinin ardından yaptığı paylaşımda ise terörle mücadelede kararlılığı vurgulayan Akar, “Kimse ‘Terörlü Türkiye’ diyemez! Hep birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ için mücadele edeceğiz,” ifadelerini kullandı.  

Bölge ziyaretleri kapsamında güçlü Türkiye mesajı veren Akar’ın temasları, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Haber Merkezi

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