  Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!

Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımda, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Akar, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımlara sessiz kalan dünyayı eleştirdi: 'Eğer gerçekten bir kalbin olsaydı, Filistinli çocuklar için ağlardın!' ifadelerini kullanarak, zulmün hiçbir acıyı haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Gazze'nin çığlığını duyma çağrısı yapan Akar, derhal bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. "Bir dilim ekmek, bir yudum su… Hemen şimdi!" diyerek, insani yardımların aciliyetine dikkat çekti.

Bu paylaşım, uluslararası toplumun dikkatini Filistin'deki duruma çekmek için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

