Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!

Gazze'nin çığlığını duyma çağrısı yapan Akar, derhal bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. "Bir dilim ekmek, bir yudum su… Hemen şimdi!" diyerek, insani yardımların aciliyetine dikkat çekti.

Bu paylaşım, uluslararası toplumun dikkatini Filistin'deki duruma çekmek için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.