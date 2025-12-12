Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü
Milletvekili Hulusi Akar, Avrupa Parlementosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde sporda 'En Aktif Belediye' seçilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti.
Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini şu ifadelerle tebrik etti:
‘En aktif belediye Kayseri ! Kayseri Büyükşehir Belediyesi AP’de düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi’nde “En Aktif Belediye” seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve emeği geçen herkesi kutluyoruz.’