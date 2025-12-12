Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü

Milletvekili Hulusi Akar, Avrupa Parlementosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde sporda 'En Aktif Belediye' seçilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü

Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesini şu ifadelerle tebrik etti:

‘En aktif belediye Kayseri ! Kayseri Büyükşehir Belediyesi AP’de düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi’nde “En Aktif Belediye” seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve emeği geçen herkesi kutluyoruz.’

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakanı Yerlikaya: 'Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 ayda 9 polis şehit oldu'
Bakanı Yerlikaya: “Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 ayda 9 polis şehit oldu”
Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü
Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü
Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı
Kocasinan’da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı
Kayseri Valisi Çiçek: 'Melik Muhammed Gazi'nin mirası, özgürlük ve direnişin sembolüdür'
Kayseri Valisi Çiçek: “Melik Muhammed Gazi’nin mirası, özgürlük ve direnişin sembolüdür”
Kayseri Gönüllü Kuruluşları Yılın Son İstişaresinde Bozok Derneği Ev Sahibi Oldu
Kayseri Gönüllü Kuruluşları Yılın Son İstişaresinde Bozok Derneği Ev Sahibi Oldu
Kayseri'de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor
Kayseri’de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!