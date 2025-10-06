Hulusi Akar’dan Enerji Vurgusu: “Bağımsızlık ve Güvenlik İçin Stratejik Adım”

  • Haberler
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın açılışında Türkiye'nin enerji politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

“Enerjide tam bağımsız, terörsüz bir Türkiye” hedefiyle yola çıkıldığını vurgulayan Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin, ülkenin stratejik vizyonuna katkı sunduğunu belirtti. Akar, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, enerji verimliliği alanındaki gelişmelerin milli güvenlik açısından da kritik olduğunu ifade etti.

 

 

