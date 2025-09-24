Hulusi Akar'dan Filistin Devleti Tanıma Çağrısı

Kayseri Ak Parti Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, toplam 156 devletin Filistin Devleti'ni tanıdığını belirtti. Akar, 'İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monako ve Fransa gibi ülkelerin bu adımı attığını' vurgulayarak, 'Tarih unutmaz! Tanımayan kalmasın!' ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Tanınması Gerektiğini Vurguladı

Akar, Filistin'in tanınmasının ardından şimdi tanınma sırasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olduğuna dikkat çekti. Bu durumu, "Siyasi, tarihi ve ahlaki bir sorumluluktur" şeklinde ifade eden Akar, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması gerektiğini savundu.

Akar'ın bu açıklamaları, Filistin meselesi ve KKTC'nin statüsü üzerine dikkat çekici bir tartışma başlatabilir.

Haber Merkezi

