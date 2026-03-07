Hulusi Akar'dan Fransa'da Eğitim ve Kültür Temasları

  • Haberler
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleştirdiği temaslarla hem yurtdışındaki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi hem de eğitim ve kültürel kurumları ziyaret etti.

Arqam Türk Okulu’nda Kimlik ve Bilinç Vurgusu

Lyon’daki Arqam Türk Okulu’nu ziyaret eden Akar, burada eğitim gören gençlerin evrensel bilgiyle donanırken kimliklerini ve köklerini koruyarak bilinçli bireyler olarak yetiştiklerini ifade etti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Akar, emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.

DİTİB Ziyaretleriyle Toplumsal Dayanışma

Lyon DİTİB’i ziyaret eden Akar, yurtdışında yaşayan vatandaşların dini, kültürel ve sosyal hayatına katkı sunan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan İsmail Erşahin’e nazik ev sahipliği için teşekkür eden Akar, Andrezieux ve Saint-Etienne DİTİB ziyaretlerinde de vatandaşlarla buluştu. Saint-Etienne’deki Association Culturelle Turque iftar programına katılarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Maarif Vakfı ve Başkonsolosluk Temasları

Türkiye Maarif Vakfı’nın Lyon’daki faaliyetlerini yerinde inceleyen Akar, eğitim, kültür ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması adına çalışan yöneticileri ve eğitimcileri kutladı. Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican’ı da ziyaret eden Akar, konsolosluk çalışmaları hakkında bilgi aldı ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Fransa–Türkiye Parlamenter Diyaloğu

Ziyaret kapsamında Fransa–Türkiye Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Savunma Komisyonu Üyesi Abdelkader Lahmar ile de görüşen Akar, iki ülke arasındaki ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliği üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirdi.

