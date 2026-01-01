Hulusi Akar'dan Gazze Vurgusu: 'Unutmayacağız, Unutturmayacağız'

  • Haberler
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gazze'de yaşananların insanlığın ortak yarası olduğunu belirterek güçlü mesajlar verdi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu’nun “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlediği Galata Köprüsü'ndeki eylemde konuşan Akar, Filistin’de akan kanın durması için bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Akar, “Amacımız ve dileğimiz bir an önce bu devletin kurulması ve iki devletli çözümün gerçekleşmesidir. Sadece insanların değil, insanlığın öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Hepimiz tek tek sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin unutulmayacağını dile getiren Akar, “Bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı’nın uluslararası platformlarda Filistin için liderlik yaptığını hatırlatan Akar, “İnşallah hepimizin beklediği hayırlı sonuçlar ortaya çıkacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

 

Haber Merkezi

