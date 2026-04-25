- Haberler
- Gündem
- Hulusi Akar'dan Gençlere Anlamlı Mesaj: 'Allah'tan korkan, kuldan utanan, polisi kendi vicdanı olan şerefli insan'
Hulusi Akar'dan Gençlere Anlamlı Mesaj: 'Allah'tan korkan, kuldan utanan, polisi kendi vicdanı olan şerefli insan'
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gençlere yönelik yaptığı açıklamada birlik, beraberlik ve eğitim vurgusu yaptı.
Akar, ülkenin bekası ve milletin refahı için gençlerin ortak değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.
Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin bekâsı, milletimizin refahı için bir olmak, beraber olmak, millet olmak gerekir. Millet olmak için de eğitim şart! Millet olmak, aynı sınıfta oturmak değil; ortak değerlere sahip olmaktır.”
Eğitimin temelinde ahlak ve görgüye dikkat çeken Akar, “4–12 yaş arası Bed-i Besmele dönemi; ahlak, görgü ve temel bilimlerin kazandırıldığı çağdır. Allah’tan korkan, kuldan utanan, polisi kendi vicdanı olan şerefli insan; vatanını, milletini seven ve savunan vatandaş olur.” sözleriyle gençlere seslendi.
Akar’ın bu açıklamaları, gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmış bir eğitim anlayışıyla yetişmesi gerektiğini vurgulayan güçlü bir çağrı olarak değerlendirildi.