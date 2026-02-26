Hulusi Akar'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Bakanlığı görevine yeni atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
“Nazik Misafirperverliği İçin Teşekkür Ederiz”
Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akar, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye; nazik misafirperverliği için teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.
Devlet Kurumları Arasında Dayanışma Mesajı
Ziyaret, devlet kurumları arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Akar’ın yeni dönemde İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek çalışmalara dair iyi niyet mesajı vermesi dikkat çekti.