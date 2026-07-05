Hulusi Akar'dan Kayseri İçin Ortak Akıl ve Güçlü Koordinasyon Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İl Başkanı, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda Kayseri’nin huzuru, güvenliği ve kalkınması masaya yatırıldı.

“Ortak akıl, güçlü koordinasyon”

Akar, toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin huzuru, güvenliği, kalkınması ve geleceği için il müdürlerimizin sunumuyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kayseri’nin bugününü ve yarınını tüm yönleriyle ele aldık. Daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh Kayseri için çalışıyoruz, çalışacağız.”

Şehrin geleceği için birlik vurgusu

Toplantıda, kamu kurumlarının koordinasyonu ve ortak akıl anlayışıyla Kayseri’nin sorunlarının çözümüne yönelik adımların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılım genişti

Vali, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanlarının yer aldığı toplantı, Kayseri’nin geleceğine dair ortak vizyonun şekillendiği bir platform olarak değerlendirildi.

Milletvekili Hulusi Akar, aynı zamanda yeni hizmete giren Çarşı Melikgazi'yi ziyret ederek, esnafa hayırlı olsun temennilerinde bulundu.