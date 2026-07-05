Hulusi Akar'dan Kayseri İçin Ortak Akıl ve Güçlü Koordinasyon Mesajı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'nin geleceğini ilgilendiren kapsamlı bir değerlendirme toplantısına katıldı.
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