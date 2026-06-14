Hulusi Akar’dan Kayseri Vizyonu: ‘Birlikte Tanıyalım, Birlikte Güçlenelim’

Akar, Kayserililerin farklı şehirlerde bir araya gelerek birbirlerini tanımalarının önemine vurgu yaptı. “Kayserimizin dayandığı çok önemli değerler var. Bunlardan Mimar Sinan ve Seyyid Burhanettin Hazretleri var. Bu konularda çalışmamız, iş birliği yapmamız lazım” diyen Akar, kentin kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Birbirimizi Tanımadığımız İçin Zorlanıyoruz”

Akar, konuşmasında Kayseri’nin yalnızca sanayi ve ticarette değil, kültürel alanda da öne çıkması gerektiğini belirterek şu sözlerle dikkat çekti:

“Kayseri’miz sadece sanayi, ticaret, turizm ve sağlıkta değil, kültürel anlamda da öne çıkarmamız lazım. Bürokratlarımızın, siyasilerimizin birbirini tanıması lazım. Çok basit işlerin, tanışıklığımız olmadığı için zorlandığını biliyoruz.”

Bu sözler, zirvenin ana temasını oluşturan birlik, dayanışma ve ortak vizyon kavramlarını pekiştirdi.

Kayseri’nin Gücü: Ortak Akıl ve Dayanışma

Zirvede ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve birçok bürokrat, iş insanı ve sivil toplum temsilcisi yer aldı.

Akar’ın vurguladığı “birlikte tanıma ve sinerji oluşturma” çağrısı, katılımcılar tarafından Kayseri’nin geleceğine yön verecek bir vizyon olarak değerlendirildi.