Hulusi Akar'dan Kayseri'ye 'Öğretmenevi' Müjdesi

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yoğun çaba ve gayretleriyle, Kayseri Öğretmenevi 2026 yılı yatırım programına alındı.

6 Şubat Kahramanmaraş Depreminden sonra hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri öğretmenevi boşaltılmış ve geçtiğimiz yıl da yıkılmıştı.

Milletvekili Hulusi Akar'ın konuya yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le yaptığı görüşmeler ve öğretmenevine yönelik takibi nihayet sonuç verdi ve öğretmenevinin yapım işi bu yılki yatırım programına alındı.

Hulusi Akar'ın ‘Milli Eğitim Bakanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olsun !’ paylaşımıyla Kayseri'ye verdiği müjdeli haber memnuniyetle karşılandı.

Haber Merkezi

