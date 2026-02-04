Hulusi Akar'dan Kayseri'ye 'Öğretmenevi' Müjdesi

6 Şubat Kahramanmaraş Depreminden sonra hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri öğretmenevi boşaltılmış ve geçtiğimiz yıl da yıkılmıştı.

Milletvekili Hulusi Akar'ın konuya yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le yaptığı görüşmeler ve öğretmenevine yönelik takibi nihayet sonuç verdi ve öğretmenevinin yapım işi bu yılki yatırım programına alındı.

Hulusi Akar'ın ‘Milli Eğitim Bakanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olsun !’ paylaşımıyla Kayseri'ye verdiği müjdeli haber memnuniyetle karşılandı.