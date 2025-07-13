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  • Hulusi Akar'dan Kızılcahamam Mesajı: '86 Milyon Tek Yürek, Kızılelmaya!'

Hulusi Akar'dan Kızılcahamam Mesajı: '86 Milyon Tek Yürek, Kızılelmaya!'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam Bildirisi'ne destek açıklamasında bulunarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini vurgulayan ifadeler kullandı.

Hulusi Akar'dan Kızılcahamam Mesajı: '86 Milyon Tek Yürek, Kızılelmaya!'

Akar’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“86 milyon tek yürek, tek yumruk; Kızılelmaya!
Asil milletimize hayırlı olsun.
Yaşasın TBGT – Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye.
Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Mekanları cennet olsun.
Gazilerimize ve şehit ailelerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

Akar’ın mesajı, hem Kızılcahamam Bildirisi’ne destek niteliği taşırken hem de Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığına ve milletin şehitlerine duyduğu vefaya dikkat çekiyor. Paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Haber Merkezi

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