Hulusi Akar'dan Lyon'da Spor Kulübü Ziyareti

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Fransa'nın Lyon kentindeki temasları sırasında Anatolia Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Hulusi Akar'dan Lyon'da Spor Kulübü Ziyareti

“Birlik ve Dayanışma” Mesajı

Kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Akar, yurtdışında yaşayan vatandaşların birlik ve dayanışma içinde olmasının önemine dikkat çekti. Akar, gençlerin spor aracılığıyla hem kültürel değerlerini koruyup hem de evrensel bir bakış açısı kazanmasının önemini vurguladı.

Özel Forma Hediyesi

Ziyaret sırasında Anatolia Spor Kulübü tarafından Akar’a üzerinde “38 Hulusi Akar” yazılı özel forma hediye edildi. Akar, bu anlamlı hediyeden dolayı kulüp yöneticilerine teşekkür ederek, sporun toplumları birleştiren güçlü bir değer olduğunu ifade etti.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tarihçi Cingil, 'Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir'
Tarihçi Cingil, “Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir”
Develi'de maden ocağında kaza meydana geldi: 1 işçi öldü
Develi’de maden ocağında kaza meydana geldi: 1 işçi öldü
Kayseri'de kadınlardan 8 Mart yürüyüşü: 'Susmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz'
Kayseri’de kadınlardan 8 Mart yürüyüşü: “Susmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz”
Yoldaki çukurdan dolayı aracı hasar gören vatandaşın hasarından kim sorumlu?
Yoldaki çukurdan dolayı aracı hasar gören vatandaşın hasarından kim sorumlu?
Kartal Kavşağı'na ilk kazma bayram sonunda
Kartal Kavşağı'na ilk kazma bayram sonunda
Kayseri'de 500 yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri'de 500 yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!