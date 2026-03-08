Hulusi Akar'dan Lyon'da Spor Kulübü Ziyareti

“Birlik ve Dayanışma” Mesajı

Kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Akar, yurtdışında yaşayan vatandaşların birlik ve dayanışma içinde olmasının önemine dikkat çekti. Akar, gençlerin spor aracılığıyla hem kültürel değerlerini koruyup hem de evrensel bir bakış açısı kazanmasının önemini vurguladı.

Özel Forma Hediyesi

Ziyaret sırasında Anatolia Spor Kulübü tarafından Akar’a üzerinde “38 Hulusi Akar” yazılı özel forma hediye edildi. Akar, bu anlamlı hediyeden dolayı kulüp yöneticilerine teşekkür ederek, sporun toplumları birleştiren güçlü bir değer olduğunu ifade etti.