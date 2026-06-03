Hulusi Akar'dan Malatya'da Ortak Akıl ve Dayanışma Buluşması

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar, kentin farklı kurum ve kuruluşlarında düzenlenen etkinliklerde ortak akıl, ortak sorumluluk vurgusuyla bir dizi temas gerçekleştirdi.

STK’larla Ortak Akıl Toplantısı

Malatya’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Hulusi Akar, “Fikirleri buluşturup, çözümleri konuştuk” diyerek katılımcılara teşekkür etti. Toplantıda, şehrin yeniden yapılanma süreci ve sosyal dayanışma projeleri ele alındı.

İnönü Üniversitesi Ziyareti

Akar, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen programda öğretim üyeleri ve öğrencilerle buluştu. Üniversitenin uluslararası alandaki etkisine dikkat çekerek, “Etki alanı üç kıta, ilgi alanı tüm dünya… Menüde değil, masada; söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye!” ifadelerini kullandı.

Programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Prof. Dr. Osman Ağır ve Öğrenci Senato Üyesi Muhammed Said Kurhan başta olmak üzere tüm akademisyenlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ve üniversite camiasına başarı dileklerini iletti.

Malatya Valiliği Ziyareti

Malatya Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret eden Akar, “Yaralarını saran, geleceğe koşan şehir” olarak nitelendirdiği Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecine duyduğu takdiri dile getirdi. Nazik ev sahipliği için Valiliğe teşekkür etti.

Teknoloji Atölyesi Buluşması

İnönü Üniversitesi bünyesindeki teknoloji atölyesinde gençlerle bir araya gelen Akar, “Tahayyül ve tasavvur… Hedef: bilgi üretmek!” diyerek üretken gençliğin önemine vurgu yaptı. Tasarlayan, üreten ve geliştiren gençlerle yapılan görüşmede teknoloji ve inovasyonun geleceği konuşuldu.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Son olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akar, İl Başkanı Ali Bakan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. “Asrın felaketine rağmen umut, dirayet, birlik ve beraberlik” sözleriyle Malatya’nın dayanışma ruhuna dikkat çekti. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.