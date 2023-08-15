Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Talas Belediyesi tarafından projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılan ve 12 Ağustos Cumartesi günü görkemli bir programla açılan Mevlana Mahalle Meydanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'dan tam not aldı.

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  • 15.08.2023 15:01
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:14
Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılan ve 12 Ağustos Cumartesi günü görkemli bir programla açılan Mevlana Mahalle Meydanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan tam not aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Yardımcısı Adnan Tezcan ile birlikte meydanda bulunan sosyal tesisleri gezen Akar, meydanın çok kullanışlı olduğuna dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Meydanda kadınlar tarafından işletilen yerleri de gezen Akar’a burada, Talas Belediyesi’nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Başakpınar UMAY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından el yapımı ürünler hediye edildi.

“Son derece güzel bir eser”

Meydanın oldukça kullanışlı olduğunu söyleyen Akar, “Sayın belediye başkanımızın ekibiyle beraber büyük fedakârlıkla, ilgiyle, titizlikle son derece güzel bir eser meydana gelmiş. Bu meydan gerçekten bizlerin, eşlerimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortam. Mustafa Yalçın başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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