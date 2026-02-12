Hulusi Akar'dan Münih'te Kayserililere Teşekkür: 'Mesafeler Değişse de Gönül Bağımız Değişmiyor'

Akar, Münih'te Kayserli Hemşehrilerinin ilgisi ile karşılandı. Yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanında yaşayan Kayserililere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Akar, “Kayserili hemşehrilerimizin varlığı ve desteği dünyanın her köşesinde yanımızda. Mesafeler değişse de gönül bağımız değişmiyor. Nerede olursak olalım, biriz, beraberiz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizin Desteği Güç Veriyor”

Akar, Kayserililerin sevgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayarak, “Varlığı ve desteğiyle dünyanın dört bir köşesinde bizlere güç veren, sevgisini ve desteğini esirgemeyen Kayserili hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Konferans kapsamında Türkiye’nin güvenlik politikaları ve uluslararası iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştiren Akar, hemşehrilerine yönelik mesajıyla Kayseri’nin dünya çapındaki dayanışma ruhunu da öne çıkardı.