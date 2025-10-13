Hulusi Akar'dan MÜSİAD'a Ziyaret: 'Üretim ve Yatırım Gücümüzle Geleceğe Yürüyoruz'
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında Türkiye’nin üretim ve yatırım potansiyeline dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Akar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin üretim ve yatırım potansiyeline dair değerli bilgiler aldık, görüş alışverişinde bulunduk,” ifadelerini kullandı.
Nazik ev sahipliği için teşekkür eden Akar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir’e yeni görevinde başarılar diledi.