Hulusi Akar'dan Nevşin Mengü'ye şok dava: 100 Bin Lira tazminat talebi

Ankara'da açılan davanın dilekçesi, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından mahkemeye sunuldu. Dilekçede, Mengü'nün 21 Kasım tarihli YouTube yayınında Akar'a yönelik kullandığı ifadelerin ağır hakaret ve iftira niteliğinde olduğu belirtildi.

Mengü'nün açıklamalarında, Akar’ın herhangi bir resmi görev ve yetkisi olmaksızın, teğmenlerin ihracına yönelik süreci gizli bir görüşme ile organize ettiği ve Devlet Bahçeli’yi yönlendirdiğine dair asılsız iddialarda bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, bu tür açıklamaların Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Sonuç olarak, Hulusi Akar, Mengü'nün bu açıklamaları sebebiyle 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep etti. Davanın sonuçları merakla bekleniyor.