Hulusi Akar'dan öğrencilere 'nasihatli karne'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, öğrencilere karnelerini dağıtarak, nasihatlerde bulundu. Akar, 'Okuyacaksınız ve ülkemize, memleketimize yararlı insanlar olacaksınız' dedi.

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  • 16.06.2023 11:43
  • Güncelleme: 16.06.2023 12:06
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Hulusi Akar'dan öğrencilere 'nasihatli karne'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, öğrencilere karnelerini dağıtarak, nasihatlerde bulundu. Akar, “Okuyacaksınız ve ülkemize, memleketimize yararlı insanlar olacaksınız” dedi.

Kayseri’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber 340 bin 251 öğrenci karnelerini aldı. Erkilet Ali Osman Özel İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, öğrencilere karnelerini verdi. Girdiği sınıfta bir öğrenci tarafından asker selamı ile karşılanan Akar, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Bu çalışmalar devam edecek. Sadece bir ara vereceğiz ve tekrardan bir daha başlayacak ve eğitim öğretim sonuna kadar devam edecek. Hepiniz büyük insanlar olacaksınız. Meslek sahibi olacaksınız, üniversitelere gideceksiniz. Okuyacaksınız ve ülkemize, memleketimize yararlı insanlar olacaksınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, “Sevgili evlatlarımızın karne günündeyiz. Biz de bunları geçmişte bir şekilde yaşadık. Hatıralarımız tazeleniyor ve gençlerle beraber oluyoruz. Onlardan enerji ve güç alıyoruz. Onların başarılarıyla mutlu oluyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum ve öğretmenlerini de kutluyorum. Çok başarılı bir eğitim dönemi geçirmişler. Bunu da büyük bir memnuniyetle biraz önce öğrendik. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Akar’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

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İHA

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