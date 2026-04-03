Hulusi Akar'dan Rum Yönetiminin Silahlanmasına Tepki: 'Risk Alıyorlar'

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Korukoğlu, EOKA'nın övülmesinin GKRY'nin zihniyetinin değişmediğini gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki desteğinin önemini vurgulayan Korukoğlu, Güney Kıbrıs'ın adayı "hedef haline" getiren askeri anlaşmalarından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Akar ve Korukoğlu, Kıbrıs'ın Türkiye için önemli bir mesele olduğunu ve adanın güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Özellikle Güney Kıbrıs'ın bazı kararlarının yanlış olduğunu ve adanın güvenliğini tehlikeye attığını vurguladılar.

Haberde, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlı duruşu ve KKTC'nin haklarının korunması yönündeki çabaları ön plana çıkarılmaktadır. Taraflar, barışçıl yollarla sorunun çözülmesi gerektiğini ve Kıbrıs'ın tüm halkının haklarının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.