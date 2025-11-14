Hulusi Akar'dan Şehide Vefa: 'Ruhları Şad Olsun'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenaze törenine katıldı.

 Törende duygusal anlar yaşanırken, Akar şehidin ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman şehidimiz Hv.Plt.Bnb. Nihat İlgen’e ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve kahraman ordumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Tören, şehidin aziz hatırasına duyulan saygı ve milletin birlik duygusuyla gerçekleşti. Binbaşı İlgen, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

