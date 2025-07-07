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Hulusi Akar'dan ˆŞehitlerimize Rahmet, Milletimize Başsağlığı'

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, şanlı ordumuza ve asil milletimize sabır ve başsağlığı yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifalar dileklerinde bulundu.

Hulusi Akar'dan ˆŞehitlerimize Rahmet, Milletimize Başsağlığı'


Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, şanlı ordumuza ve asil milletimize sabır ve başsağlığı; yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifalar dilekleri sunuldu.

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan gelen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:
“Sarsılmaz irade, ihanete karşı tek yürek, birlik ve beraberlik esas! Mücadeleden geri adım yok!”

Akar’ın bu sözleri, milletin terörle mücadeledeki kararlılığını ve birlikte olmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
“Her şey, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için!” mesajı ise halkın yüreğine dokunan bir birlik çağrısı olarak 

Haber Merkezi

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