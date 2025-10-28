Hulusi Akar'dan Teşkilatlara Moral Mesajı: 'Çatlasalar da Patlasalar da Başaracağız'

AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı’na atanan Fazilet Kahraman ve Develi İlçe Başkanlığı’na atanan Ali Ekmen’e başarı dileklerini ileten Akar, yeni yönetimlere görevlerinde kolaylıklar diledi.

“Kayseri Anadolu’nun Parlayan Yıldızı”

Teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Akar, Kayseri’nin kamu yönetimi ve yerel hizmetlerde örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Valimizden belediye başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza kadar herkes büyük bir azimle bu millete hizmet etmek için çalışıyor. Bu millete hizmet bir fazilettir, bizim için onurdur, şereftir” ifadelerini kullandı.

“Savunma Sanayisinde Tarihi Adımlar Atıldı”

Konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemelerine de değinen Akar, “Düne kadar parasını verdiğimiz halde alamadığımız silahları artık kendimiz üretiyoruz. Tank teslimatı yapıldı, uçak da yolda. Çatlasalar da patlasalar da başaracağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.

“Gönül Coğrafyamız İçin de Çalışıyoruz”

Akar, Türkiye’nin sadece kendi güvenliği için değil, gönül coğrafyasındaki dost ve kardeş ülkelerin haklı davaları için de mücadele ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için ne gerekiyorsa yapılıyor” dedi.

Ziyaret, teşkilat mensuplarının dilek ve temennileriyle son buldu. Akar’ın açıklamaları, yerel teşkilatlara moral ve motivasyon kaynağı oldu.