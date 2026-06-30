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- Hulusi Akar'dan TSK Düzenlemesine Destek: Sözleşmeli er ve erbaşlar kamu kurumlarına atanabilecek
Hulusi Akar'dan TSK Düzenlemesine Destek: Sözleşmeli er ve erbaşlar kamu kurumlarına atanabilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri personel sistemine ilişkin önemli düzenlemeler görüşülmeye başlandı.
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