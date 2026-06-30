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Hulusi Akar'dan TSK Düzenlemesine Destek: Sözleşmeli er ve erbaşlar kamu kurumlarına atanabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri personel sistemine ilişkin önemli düzenlemeler görüşülmeye başlandı.

Hulusi Akar'dan TSK Düzenlemesine Destek: Sözleşmeli er ve erbaşlar kamu kurumlarına atanabilecek

“Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurumlarına atanabilmesi, uzman erbaşlığa geçiş şartlarının yeniden düzenlenmesi ve sicil sisteminin güncellenmesi öngörülüyor.

Sözleşmeli er ve erbaşlara kamu yolu 

En az 7 yıl görev yapan ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli erbaş ve erlerin, infaz ve koruma memurluğu, bekçilik, orman muhafaza memurluğu, güvenlik görevlisi, zabıta ve itfaiye eri gibi kadrolara atanabilmesi mümkün olacak.

Askeralma Kanunu’nda değişiklik

 TSK’dan ayrılan bazı subayların yeniden göreve dönmesine sınırlama getirilirken, sağlık personeline yönelik mesleki icra kısıtlamaları da düzenlemeye eklendi.

Sicil sistemi yeniden tanımlanıyor 

Uzman Erbaş Kanunu’na “sicil” başlığı eklenerek değerlendirme dönemleri 2 Mayıs–2 Mayıs arası olarak belirlendi.

Hulusi Akar: “TSK’nın gücü daha da artacak” AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Akar, şu ifadeleri kullandı:

“TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığını daha da yukarı taşımak için ihtiyaç duyulan düzenlemeler devam ediyor, devam edecek.”

Akar, Mehmetçiğin daha etkin şartlarda görev yapabilmesi için yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Bu açıklamalar, düzenlemenin yalnızca teknik bir değişiklik değil, aynı zamanda TSK’nın kurumsal gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

 

Haber Merkezi

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