Hulusi Akar'dan Türk Dünyasına Net Mesaj: KKTC'yi Tanımak Tarihi Bir Sorumluluktur

Özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki tanınırlığına vurgu yapan Akar, Türk dünyasının bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

Akar, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lehine tavır almasını ve KKTC’nin etkinliklere davet edilmemesini sağlamak için Türk dünyası ülkelerine baskı yapılmasını kabul edilemez olarak niteledi. Bu durumu aşmanın yolu olarak KKTC’nin Türk dünyası içinde açık ve güçlü biçimde tanınması gerektiğini ifade eden Akar, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA bünyesinde KKTC’ye asil üyelik stratejisiyle yer verilmesini tarihi bir sorumluluk olarak tanımladı.

Konuşmasında Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde gösterdiği dayanışmaya dikkat çeken Akar, benzer bir birlikteliğin KKTC için de sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. KKTC’nin Türk dünyası açısından sadece diplomatik bir mesele olmadığını, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik denge açısından da kritik bir rol oynadığını vurgulayan Akar, "Bu süreç kardeşliğimizin doğal bir sonucu ve ortak davamızdır" dedi.

Bu çağrı, Türk dünyasının uluslararası arenada daha güçlü ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine yönelik önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. KKTC’nin haklı mücadelesine destek verilmesi, bölgesel dengeler açısından da yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.