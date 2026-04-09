Hulusi Akar'dan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na 'Hızlı Tren' Ziyareti
Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi başta olmak üzere, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlar ve devam eden projeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
Hulusi Akar, Kayseri’nin gelişimine katkı sağlayacak her adımın yakın takipçisi olduğunu vurguladı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.
Bu görüşmenin, Kayseri’nin ulaşım projeleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.