Hulusi Akar'dan Vali Gökmen Çiçek'e takdir

Kayseri Valiliği himayesinde Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen aile ve çocuğun aktif katılımına dayanan koruyucu ve önleyici destek programı ‘Sensiz Olmaz’ projesi için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. ‘Sensiz Olmaz’ projesi ile suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa edebilmeleri amaçlanıyor.

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Konseyi Başkanı Hulusi Akar; “Arkadaşlar, gördüm ki bütün konuları konuştunuz. Geriye bir şey var. O da Vali Bey’in başarısı. Kayseri, dün bugün de buradaydı. Siz de buradaydınız, biz de buradaydık ama ERVA yoktu. Dolayısıyla biz Vali Bey’i alkışlıyoruz. Sağ olsun buraya geldi, elini taşın altına soktu. Bilgisini, becerisini, tecrübesini ne var ne yok hepsini seferber etti. Arkadaşlarıyla beraber, kaymakamlarımızla beraber, gençlerle beraber; enerjiyi, tecrübeyi bir harman yaptılar, birleştirdiler ve ortaya bu güzel tablo çıktı. Dolayısıyla ben gerçekten sizlerin huzurunda hem sizler adına hem şahsım adına Vali Bey’i en içten duygularımla tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Tebrik ediyorum. Biz kimseye hiçbir şekilde ne bakanlık, ne cumhurbaşkanlığı, ne bir başka makam bir valiye gelip de "Sen ERVA’yı niye yapmadın?" diye soru sormaz. Oturursun normal işini gücünü yaparsın, ERVA da yok. Ama ERVA var. ERVA olunca tabii birçok şey değişti, birçok şey gelişti. Diyanet İşleri’miz, müftümüzle birlikte; Milli Eğitim Müdürü’müzle beraber; ve diğer arkadaşlarımız. Tabii muhtarlarımız bu işin en önemli parçası. Gece gündüz oradaki insanlarla beraber yaşayan; oradaki yağmuru, çamuru, karı, kışı, ağlayanı, sızlayanı, koşanı, kaçanı gören muhtarlarımız. Dolayısıyla bu sağlam bir ilişki, sağlam bir iletişim kurulduğu takdirde kaymakamın işi de, valinin işi de çok daha kolaylaşıyor. O bakımdan biz gerçekten Kayseri’de şanslıyız. Ben, çeşitli illere gidiyoruz. Orada hem tanıtım olarak hem de parti dışında üniversitelerde konuşma, görüşme vesaire yapmak üzere gidiyoruz. Orada dinliyoruz insanları, görüyoruz, gözlemliyoruz. Burada gerçekten biz Kayseri olarak ne kadar övünsek azdır. Burada valimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız gerçekten omuz omuza dayanışma içindeler. Bir bütün halinde böyle omuz omuza çalışmak suretiyle Anadolu’nun yıldızı olan Kayseri’mizi Anadolu’nun güneşi yapmak için gayret gösteriyoruz. Bütün alanlarda; yani sanayide, sporda, sağlıkta, eğitimde, turizmde. Yapılabilecek ne varsa bunların gayreti içindeyiz. Samimiyet içindeyiz. Kimseyle yarış içinde değiliz. Şehrimizi layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen samimiyeti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.