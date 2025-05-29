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- Hulusi Akar, Ekonomi İstişare Toplantısı'na Katıldı
Hulusi Akar, Ekonomi İstişare Toplantısı'na Katıldı
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 'Yol uzun, yük ağır birlik ve beraberlikle ülkemiz kalkınır' diyerek, ülkenin geleceği için ortak akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.
Akar, Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin başkanlığında düzenlenen ‘Ekonomi İstişare Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda, millet ve memleket için birlikte düşünmenin ve karar almanın gerekliliği üzerinde duruldu. Akar, bu tür işbirliklerinin ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.