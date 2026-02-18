Hulusi Akar, Erü'lü Yabancı Öğrencileri ağırladı: 'Gençlik Var, Gelecek Var'

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Akar, gençlere başarı dileklerini iletti. “Eğitim öğretim hayatlarında üstün başarılar diliyoruz. Bilgi ve emekleriyle ülkelerine ve insanlığa değer katacaklarına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akar, gençlerin Türkiye’deki eğitim süreçlerinin hem kendi ülkeleri hem de insanlık için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ziyaretin, uluslararası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmesi ve geleceğe yönelik iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor.