  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar, Erü'lü Yabancı Öğrencileri ağırladı: 'Gençlik Var, Gelecek Var'

Hulusi Akar, Erü'lü Yabancı Öğrencileri ağırladı: 'Gençlik Var, Gelecek Var'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren 22 farklı ülkeden gençleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı.

Hulusi Akar, Erü'lü Yabancı Öğrencileri ağırladı: 'Gençlik Var, Gelecek Var'

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Akar, gençlere başarı dileklerini iletti. “Eğitim öğretim hayatlarında üstün başarılar diliyoruz. Bilgi ve emekleriyle ülkelerine ve insanlığa değer katacaklarına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akar, gençlerin Türkiye’deki eğitim süreçlerinin hem kendi ülkeleri hem de insanlık için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ziyaretin, uluslararası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmesi ve geleceğe yönelik iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!