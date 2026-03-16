Hulusi Akar, ERÜ Öğrencileri ile İftarda Buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte ERÜ Öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Hulusi Akar, ERÜ Öğrencileri ile İftarda Buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve beraberindekiler, ERÜ Öğrenci Yemekhanesi’nde öğrenciler ile bir araya gelerek tabldotta iftar yemeği yedi.

İftar öncesi TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Rektör Prof. Dr. Altun, tek tek masaları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı  Akar’a iftarda; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Atilla Bilici de eşlik etti

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!