Hulusi Akar, Esenboğa Havalimanı 3.Pist Açılış Törenine Katıldı

Proje Detayları

Erdoğan, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

- 3. Pist: 75 metre genişliğinde ve 3750 metre uzunluğunda inşa edildi.

- Hava Kontrol Merkezi: 77 metre yüksekliğinde.

- Kargo Apronu: 85 bin metrekarelik alanda 6 uçak park kapasiteli kargo apronunu tamamladık.

- Açık Otopark:1200 araçlık kapasiteye sahip otopark inşa edildi.

Yatırım ve Ekonomik Etki

Cumhurbaşkanı, toplam yatırım değerinin 298 milyon Euro olduğunu belirterek, bu projeyi devlet bütçesinden tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, yolcu garantisi vermeden projeyi hayata geçirdiklerini ve 25 yıl işletme süresiyle 560 milyon Euro kira geliri elde edeceklerini ifade etti. Yatırımcı şirketin kiranın %25'ini peşin ödediği ve çalışmalar bitmeden 2023 Nisan ayında devletin kasasına girdiği bilgisi verildi.

Kamu-Özel İş Birliği

Erdoğan, kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, muhalefetle aralarındaki farkı da ortaya koydu. "Milletin parasıyla keyif çatanların yerine biz bu milletin kaynaklarını bu millet için kullanıyoruz" dedi.

Ulaşımda Büyüme

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, dış hat sayısını 356 noktaya ulaştırdıklarını ve iç-dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 34 milyondan 247 milyona çıktığını belirtti. Yolcu sayısı bakımından Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada olduklarını vurguladı.



Bu projeyle, Türkiye'nin hava ulaşımında önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın modernizasyonu ile başkentin daha çağdaş bir havalimanına kavuşacağını ifade etti. Törene katılan Hulusi Akar, projeye destek veren isimlerden biri olarak öne çıktı.