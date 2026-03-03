Hulusi Akar, 'Güçlü Türkiye Güçlü Gençlik' Konferansında Konuştu

“Bozkurt Hulusi”

KAYSERİ (1HA) -

Güçlü Türkiye Güçlü Gençlik’ konferansı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen konferansa; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilçe parti ve Ülkü Ocakları başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye olduğunu belirterek, “Sevgili gençler, sizler oldukça bizler geleceğe daima umutla bakacağız. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var. Dünyada Türk olmak zor, Türk bayrağının önünde durmak zor çünkü bütün dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zor. Türkle savaşmak zorunda kalırsın. Irak, İran, Suriye olmak üzere kimsenin toprağında gözümüz yok fakat biz kendi bölgemizin güvenliği için çalışıyoruz. Şu anda da burada ciddi bir çatışma var. İsrail ve Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, füzeleriyle ve balistik füzeleriyle karşılıklı İran’a bombardıman yapıyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar çıkabilecek. Göç olabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı İsrail tarafından, Amerika tarafından, olmasa da İran tarafından İncirlik’e herhangi bir saldırı olabilir. Fakat şunu bilin arkadaşlar: İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye, kapısından penceresinden, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye’nin kontrolünde. Sonuç olarak kısaca şunu söyleyebiliriz: Türkiye narkozdan uyandı. Yapılamayacak ne varsa yapacağız. Alınamayacak ne varsa alacağız. Kimsenin lafına da boyun eğmeyeceğiz. Bu vatan bizim, sahip çıkın. Misafir gibi durmayın. Bu tarih bizim, acısıyla tatlısıyla sahip çıkın. Bu bayrak bizim, bu vatanı, bu bayrağı, bu tarihi yükseltmek hepimizin boynunun borcu. Gelecek nesillere vebalidir” şeklinde konuştu.

’TÜRK’ÜN AYRANINI KABARTMASINLAR’

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Türkiye’ye bazıları mesaj veriyor, parmak sallıyorlar. O parmak sallayanlara şunu söylemek istiyorum: Türkiye bir gecede girip devlet başkanını aldığınız Venezuella değildir. Ortadoğu'da cetvelle sınırlarını çizdiğiniz bir çadır devleti değildir. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Herkesin haddini bilmesi gerekiyor. Allah şahit olsun ki, 1973’te Vietnam’da yaşadıklarının kat ve kat fazlasını yaşatırız. Türk’ün ayranını kabartmasınlar diye de uyarıyoruz. Bu topraklar Türk yurdudur. Kainatın son gününe kadar, son damla kana kadar, son nefesimize kadar Türk yurdu kalacaktır” ifadelerinde bulundu.