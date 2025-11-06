  • Haberler
  • Hulusi Akar, Gürcistan ile Stratejik İş Birliği Görüşmesine Katıldı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Aleksandre Tabatadze ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanında iş birliği, terörle mücadele gibi konular ele alındı. Akar, "Gürcistan ile stratejik ortaklığımızı güçlendirecek başlıkları masaya yatırdık. Bu tür görüşmeler, Kafkasya’da barış ve istikrar sağlama hedefimize katkı sunmaktadır," dedi.

Hulusi Akar, dost ve komşu Gürcistan ile Kafkasya’da barış, istikrar ve iş birliği vizyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

