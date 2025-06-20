Hulusi Akar: 'Her an her şeye hazır olmalıyz'

Akar, konuşmasında mevcut uluslararası yapının günümüz tehditlerine karşı yetersiz kaldığını vurgularken, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni eksiksiz uygulamasının Karadeniz’i büyük bir çatışma sahnesi olmaktan koruduğunu ifade etti. “Eğer Montrö'de bir gevşeklik olsaydı, Karadeniz çok daha riskli bir stratejik alana dönüşebilirdi” diyen Akar, Türkiye’nin denge politikalarının önemine dikkat çekti.

Konferansın gündeminde yalnızca Karadeniz değil, aynı zamanda İran-İsrail çatışmaları ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları da yer aldı. Akar, bu örnekler üzerinden küresel güvenliğin ne denli hassaslaştığını ortaya koyarak, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene dair ciddi bir erozyon yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası basına açıklamada bulunan Akar, çelişkili bilgi akışı karşısında karar vericilerin ihtiyatlı davranması gerektiğini belirtti. “Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız” diyen Akar, Türkiye'nin savunma reflekslerinin dış baskılardan bağımsız bir şekilde, sadece kendi ulusal güvenliği doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.