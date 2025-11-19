Hulusi Akar'ın Katar Ziyareti: Stratejik Ortaklık ve İş Birliği Vurgusu

  • Haberler
Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, kardeş ülke Katar'da önemli temaslarda bulundu. Akar, Katar Devleti'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirme konularını ele aldı.

Ziyaret sırasında Akar, aşağıdaki isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi:

- Hassan Bin Abdulla Al Ghanim - Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı
- Ghanem Bin Shaheen Bin Ghanem Al Ghanim - Katar Devleti Evkaf ve İslam İşleri Bakanı
- Mansoor bin Ebrahim bin Saad Al Mahmoud - Katar Halk Sağlığı Bakanı
- Şeyh Saud Bin Abdurrahman Al Thani - Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
- Ahmad Bin Hitmi Al-Hitmi - Katar Asya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı
- Mustafa Göksu - Türkiye’nin Doha Büyükelçisi
- Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı
- Huriye Hançerli Gürdal - KTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi

Akar, ziyareti sırasında iki ülke arasındaki kadim dostluğun ve ortak değerlerin önemine vurgu yaparak, "Türkiye-Katar ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Katar Halk Sağlığı Bakanı ile birlikte bir hastane açılışına katılan Akar, Türk yatırımcıların Katar'daki sağlık altyapısına sağladığı katkının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akar, ayrıca parlamenter diplomasi ve ikili iş birliği konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını, ilişkileri her alanda geliştirme konusunda karşılıklı mutabakat sağladıklarını ifade etti.

Bu ziyaret, Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğinin derinleşmesi ve stratejik ortaklığın pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

