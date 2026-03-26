Hulusi Akar'ın Kıbrıs Temasları: 'KKTC'nin refah ve güvenliği için omuz omuza'

Akar, KKTC'nin eşit uluslararası statü temelindeki haklı mücadelesinde asla yalnız olmadığını vurguladı. Bu kapsamda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Akar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve nazik kabullerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin, KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini ifade eden Akar, "Tereddütsüz, amasız, fakatsız, daima! Türkiye, KKTC'nin yanındadır" dedi.

Akar ayrıca, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'e de hayırlı olsun dileklerini iletti ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmelerinde, KKTC'nin güvenlik ve refahı için tam bir birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurgulayan Akar, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi ile omuz omuza çalışacaklarını belirtti.