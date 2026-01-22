Hulusi Akar'ın Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kanun Teklifi Çalışmaları Devam Ediyor

  • Haberler
Ak Parti Kayseri Milletvekili e Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerine ve gazilere olan saygı ve şükran duygularının bir göstergesi olarak çeşitli düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. Akar, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlar ve talepleri doğrultusunda kanun tekliflerinin sürdüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalar hakkında bilgi veren Akar, şu ifadeleri kullandı:

 “Şehit aileleri ve gazilerin talep ve beklentilerini karşılamak için, ilgili kurum kuruluşlar ve ilgili vakıf ve dernekler ile kanun teklifi çalışmamız aralıksız devam ediyor.”

Bu açıklamalar, şehit aileleri ve gazilere yönelik desteklerin artırılması ve onların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların önemini vurguluyor. Akar, bu süreçte ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını da ifade etti.

Hulusi Akar’ın açıklamaları, şehit aileleri ve gazilerin toplumda daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizerken, yürütülen kanun tekliflerinin de bu amaca hizmet edeceği umudunu taşıyor.

Haber Merkezi

