Hulusi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Rap Şarkısına Düeti hayran bıraktı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ünlü Rap sanatçısı Geeflow Musab'a, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Kayseri İmam Hatipler Spor Oyunları Kapanış programında düet yaparak eşlik etti.

Rep Sanatçısı Geeflow Musab'ın birlik ve beraberlik temalı ‘Zeytin Dalı’ şarkısına eşlik eden Hulusi Akar'ın düeti görenleri hayran bıraktı.

Zeytin Dalı

Benim ordumda

Türk, Kürt Laz, Çerkez, Sünni, Şii ve Alevi

Mezhep ayrımcılığını soktular ve yaktılar alevî

Atom bölünür vatan bölünmez demeyenler toprak

Kafa tutmam teslim olurum senin yerinde olsam

İnsan varsa nifak var, iman varsa imkan var

Savaşımız tüm dünyayla, çok gizli bak plânlar

Üç harfliler geldi, hainlere mermi

Bu vadiler dikenli, Rab için biz geldik

Vardığımız vakit düşmana ecel geliyor

Nişan deyince aklıma aşk değil hedef geliyor

Sınırları aşıp da geldik size ecdadımdan selam getirdik

Ordumuz muzaffer olsun yıksın düşmanları

Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat kalmadı