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Hulusi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Rap Şarkısına Düeti hayran bıraktı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ünlü Rap sanatçısı Geeflow Musab'a, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri İmam Hatipler Kapanış programında düet yaparak eşlik etti

Hulusi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Rap Şarkısına Düeti hayran bıraktı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ünlü Rap sanatçısı Geeflow Musab'a, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Kayseri İmam Hatipler Spor Oyunları Kapanış programında düet yaparak eşlik etti.

Rep Sanatçısı Geeflow Musab'ın birlik ve beraberlik temalı ‘Zeytin Dalı’ şarkısına eşlik eden Hulusi Akar'ın düeti görenleri hayran bıraktı.

Zeytin Dalı

Benim ordumda
Türk, Kürt Laz, Çerkez, Sünni, Şii ve Alevi
Mezhep ayrımcılığını soktular ve yaktılar alevî
Atom bölünür vatan bölünmez demeyenler toprak
Kafa tutmam teslim olurum senin yerinde olsam

İnsan varsa nifak var, iman varsa imkan var
Savaşımız tüm dünyayla, çok gizli bak plânlar
Üç harfliler geldi, hainlere mermi
Bu vadiler dikenli, Rab için biz geldik

Vardığımız vakit düşmana ecel geliyor
Nişan deyince aklıma aşk değil hedef geliyor
Sınırları aşıp da geldik size ecdadımdan selam getirdik
Ordumuz muzaffer olsun yıksın düşmanları
Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat kalmadı

Haber Merkezi

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