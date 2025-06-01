Hulusi Akar:'İstikametini tayin etmiş bir gençlik, milletlerin kaderini değiştirebilir.'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gençliğin yalnızca bir yaş dönemi değil, aynı zamanda bir yön ve duruş meselesi olduğunu vurgulayarak, istikametini doğru belirleyen gençlerin milletlerin kaderini değiştirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla güçlenen program, “Geleceğimiz Türkiye” mottosuyla gençliğin vizyonunu ve ülke için taşıdığı sorumluluğu öne çıkardı. Zirvede, gençlerin geleceği inşa etme yolunda cesaretlendirilmesi ve toplumsal dönüşümde oynadığı kritik rol geniş çapta ele alındı.