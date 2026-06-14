Hulusi Akar, “Kayseri, Anadolu’da yıldız haline geldi, güneş olmasına çalışıyoruz”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, “Hızlı tren ve otoyol konularının gelişmesi için birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hep beraber çalışıp, gayret gösterip bu gelişmeleri sağlamak lazım. Kayserimiz gerçekten çok önemli bir seviyeye geldi. Anadolu’da yıldız haline geldi, güneş olmasına çalışıyoruz. Bu seviyeye gelmesinde kimin emeği varsa teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi.

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, “Modern zamanlarda sizlerin de çok iyi bildiği gibi Kayseri, şehir, ticaret, siyaset meselesi ve akademik konular dahil yapmak bir iş. Fakat bunun tanıtılması ayrı bir iş. Dolayısıyla bu tür birlikteliklerin çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hemşerilerimiz, federasyon başkanımız başta olmak üzere bütün ilgilileri bir araya getirmeye çalıştılar. Bu manada Kayserimizin yaptığı kültürel, ticari, sanayi ve hayat tarzımız itibariyle yiyeceğiyle, içeceğiyle bunu tüm Türkiye’ye tattırmak için gayret gösteriyorlar. Ben bu çalışmaların çok başarılı olduğunu değerlendiriyorum. Bütün arkadaşlarımız Kayseri’nin tanıtımıyla ilgili konuştular, görüştüler. Başta Mimar Sinan ve Seyyid Burhanettin olmak üzere kültürel bakımdan, diğer taraftan TOMTAŞ, KİM, OSB gibi konularda gelişmeler, üniversitelerimiz, sağlık konusundaki gelişmelerimiz, Dünya Spor Başkenti ve Türk Dünyası Kültür Başkenti konularının anlatılması değerli. Hızlı tren ve otoyol konularının gelişmesi için birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hep beraber çalışıp, gayret gösterip bu gelişmeleri sağlamak lazım. Kayserimiz gerçekten çok önemli bir seviyeye geldi. Anadolu’da yıldız haline geldi, güneş olmasına çalışıyoruz. Bu seviyeye gelmesinde kimin emeği varsa teşekkür ediyorum” dedi.